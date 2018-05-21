Москва, 21 мая, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Работы по интеграции шести радиальных железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК) будут завершены в 2019 году. Об этом 21 мая сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция МЦК

По его словам, на сегодняшний день пассажирские платформы и пешеходные переходы для интеграции МЦК и радиальных направлений железных дорог готовы почти на 70%.

«Дополнительные платформы и переходы строятся на станциях «Окружная» Савеловского направления, «Ленинградская» — Рижского, «Новохохловская» — Курского, «Варшавская» — Павелецкого, «Карачарово» — Горьковского, «Северянин» — Ярославского», — уточнил заммэра.

Кроме того, как сообщил Хуснуллин, на данный момент ведётся проектирование пересадочного узла «НАТИ», который должен объединить пассажиропотоки Октябрьского направления железной дороги и станции «Лихоборы» МЦК.

В минувшем году, напомнил заммэра, были завершены работы по интеграции платформы «Фрезер» Казанского направления железной дороги со станцией «Андроновка» МЦК.

«В целом интеграцию радиальных направлений железной дороги с МЦК планируется завершить в следующем году, хотя часть объектов будет сдана и открыта уже в этом», — сообщил Хуснуллин.

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