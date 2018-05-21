Вашингтон, 21 мая, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что выборы в Венесуэле «не были ни свободными, ни демократичными» и пообещал, что США «не будут сидеть сложа руки», 21 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Майкл Пенс

«Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, в то время как Венесуэла рушится, а страдания ее храбрых людей продолжаются», — говорится в официальном заявлении вице-президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 мая, госсекретарь США Майк Помпео также выступил с угрозой «предпринять меры» для «восстановления демократии» в Венесуэле, народ которой избрал президентом Николаса Мадуро.

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