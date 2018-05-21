Сочи, Краснодарский край, 21 мая, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди посетили церемонию закрытия майской смены в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди пообщались с участниками майской образовательной программы центра «Сириус».

Учащиеся поинтересовались у российского лидера, как он учился в школе. Путин ответил, что мог бы учиться лучше, а также призвал учеников «Сириуса» работать над собой.

«Можно было бы лучше. Надо над собой работать», — ответил Путин на вопрос о том, как он учился в школе.

Глава индийского правительства со своей стороны рассказал учащимся «Сириуса», что весь день он провел с президентом Путиным, обсуждая международные вопросы, но и и про центр «Сириус» они тоже поговорили.

«Вот чтобы так и работать, как мы, надо хорошо учиться. Удачи вам», — добавил Путин.

Напомним, центр «Сириус» был открыт в Сочи в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры. Инициатором был президент России. Цель «Сириуса» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей.