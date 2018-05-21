Париж, 21 мая, 2018, 16:43 — ИА Регнум. 227 магазинов компании Carrefour будут закрыты на территории Франции эти летом, сообщает агентство AFP 21 мая.

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«Будет 227 закрытий, поступило мало предложений из-за отсутствия привлекательности этих магазинов. До сих пор группа получила только 23 твердых предложения и 22 извещения о намерении покупки. Таким образом, только 45 из 273 магазинов могут продолжить свою деятельность», — заявил пресс-секретарь компании.

В апреле этого года компания подписала с профсоюзами соглашение об обеспечении занятостью 2100 сотрудников, которые могут потерять работу. Закрытие коснется в первую очередь магазинов, расположенных на севере и востоке Франции.