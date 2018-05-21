Москва, 21 мая, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен в ближайшую неделю распределить обязанности между вице-премьерами, об этом он заявил во время встречи с обновленным составом своих заместителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев отметил, что сферу ответственности каждого из своих заместителей он обозначил еще 7 мая, когда пришел в Государственную думу на консультации с парламентскими фракциями перед утверждением на пост главы правительства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин утвердил состав нового правительства, представленного Медведевым. При этом число министерств в России выросло до 22 вместо 21. Министерство образования и науки разделились на два — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Читайте подробнее: Путин утвердил состав нового правительства: список