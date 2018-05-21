Брянск, 21 мая, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Брянский районный суд Брянской области вынес приговор по делу о мошенничестве в международном аэропорту «Брянск». Как сообщила 21 мая пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, бывший гендиректор осужден на три года лишения свободы.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Приговор был оглашен 21 мая. Трое бывших сотрудников международного аэропорта «Брянск» (гендиректор, главный бухгалтер и бухгалтер аэропорта) признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

В суде прокуратуре удалось доказать, что с 2014 года по 2016 год подсудимые похитили в общей сложности 1,5 млн рублей. Они заключали фиктивные трудовые соглашения с работниками, а потом подписывали акты приемки работ, которые на самом деле выполнены не были.

«С учетом мнения государственных обвинителей — представителей Брянской транспортной прокуратуры, суд назначил бывшим сотрудникам аэропорта наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бывшему бухгалтеру организации предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщают местные СМИ, самый большой срок — три года — получил бывший генеральный директор.

ИА REGNUM напоминает, что гендиректор аэропорта был задержан в январе 2017 года. До этого в организации, которая полностью принадлежит правительству области, наблюдалась сложная экономическая ситуация — власти заявляли, что аэропорт приносит многомиллионные убытки.

После задержания генеральным директором стал Александр Сай, а правительство региона, которому принадлежит аэропорт, начало процесс по оздоровлению предприятия. В конце 2017 года губернатор Александр Богомаз заявил, что аэропорт отдал все долги.

Всего в 2017 году регион смог выделить более 374 млн рублей на текущий ремонт взлетной полосы, рулевой дорожки и перрона, а также на закупки спецтехники и оборудования. Кроме того, на эти деньги и была погашена задолженность аэропорта по зарплате, налогам и взносам. В 2018 году аэропорт получит из бюджета почти 144 млн рублей.