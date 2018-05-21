Москва, 21 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Британские спецслужбы отравили гражданина России, применив химическое оружие в центре собственной столицы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя тот факт, что и Сергей Скрипаль, и его дочь Юлия Скрипаль остались живы после инцидента в Солсбери.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Английские спецслужбы облажались, — констатировал Делягин. — Они отравили граждан России, применив химическое оружие в центре собственной столицы. После похитили граждан РФ. То, что называется правом на конфиденциальность, это вообще-то в любой нормальной стране называется тюремным заключением. Люди находятся на военной базе без права связи с внешним миром и без доступа родственников, которым не дают визы. Ситуация абсолютной лжи. Швейцарские специалисты объяснили, что на самом это (яд, которым отравили Скрипалей, — прим. ИА REGNUM ) не то, что на Западе называют «Новичок», а другое вещество, которое не производилось в СССР никогда. Поэтому очередная антироссийская истерика, которую начинают английские парламентарии, — это способ прикрыть фиаско Великобритании в этой провокации».

Напомним, как сообщило издание The Guardian, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль 18 мая был выписан из госпиталя в Солсбери.

«Пациенты (Скрипаль и его дочь Юлия) выписаны, однако их право на конфиденциальность ограничивает нас в предоставлении подробных сведений о пройденном ими лечении», — сообщили медики.

Кроме того, отмечается, что, пережив серьёзное отравление, Сергей и Юлия Скрипали нуждаются в медицинском уходе до тех пор, пока все жизненные функции не будут восстановлены в полном объёме.

До этого, 10 апреля, появилась информация, что из больницы выписана дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия. Как сообщил телеканал Sky News, 33-летнюю Юлию Скрипаль перевезли в «безопасное место».

Напомним также, что Сергей и Юлия Скрипаль были 4 марта госпитализированы с признаками тяжелого отравления, после того как их обнаружили в бессознательном состоянии возле одного из торговых центров в Солсбери.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», предположительно, изготовленным в России.