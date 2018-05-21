Москва, 21 мая, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев вновь стал обладателем награды «Вратарь года» имени Льва Яшина. Об этом 21 мая сообщает «Р-спорт».

Manfred Werner — Tsui Игорь Акинфеев

Отмечается, что победитель определяется по итогам голосования болельщиков, экспертов и журналистов.

В голосовании болельщиков первое место занял голкипер клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня, набравший 62,1%. Второе место получил Владимир Габулов, начинавший сезон в тульском «Арсенале» и теперь выступающий за бельгийский «Брюгге» — у него 12,4%. Акинфеев стал третьим с результатом 12,2%.

Тем не менее, эксперты и журналисты большинством голосов поставили на первое место Акинфеева, для которого приз «Вратарь года» стал десятым в карьере.

Напомним, в сезоне 2017/18 Акинфеев сыграл в 28 матчах в премьер-лиге и пропустил 20 мячей.