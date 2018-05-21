В Брянске ремонтируют многострадальное здание театра кукол
Брянск, 21 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В Брянске идет реконструкция областного театра кукол, закрытого в 2013 году. Закончить работы планируют в 2019 году. Сейчас в здании идут демонтажные работы, сообщил 18 мая телеканал «Брянская губерния». Стоимость реконструкции составит 90 млн рублей.
Напомним, здание по адресу улица Пушкинская, 12 было закрыто еще в 2013 году. Тогда во время ремонтных работ обрушилась штукатурка. Помещение отправили на дополнительное обследование, в результате которого его признали непригодным для размещения театра. В 2015 году было принято решение реконструировать здание, но отдать его под другие нужды. Однако спустя год все снова поменялось: зданием занялись уже прокуратура области и УФСБ. Выяснилось, что 5,3 млн рублей, выделенных на первоначальный ремонт, ушли в никуда. Тогда же дополнительная экспертиза признала здание пригодным для эксплуатации, но только после капитального ремонта помещений.
В начале 2017 году губернатор Александр Богомаз подписал постановление о реконструкции здания. Изначально на эти цели планировалось потратить 50 млн рублей. Позже стоимость работ увеличилась.
«В 2017 году разработана проектно-сметная техническая документация для реконструкции здания театра кукол и в нынешнем году после проведения всех необходимых закупочных процедур подрядчик приступил к работе. 4 мая 2018 года», — рассказал журналистам заместитель директора департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков.
Привести здание в порядок строители должны уже к декабрю 2018 года.