Брянск, 21 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В Брянске идет реконструкция областного театра кукол, закрытого в 2013 году. Закончить работы планируют в 2019 году. Сейчас в здании идут демонтажные работы, сообщил 18 мая телеканал «Брянская губерния». Стоимость реконструкции составит 90 млн рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM Кукольный театр

Напомним, здание по адресу улица Пушкинская, 12 было закрыто еще в 2013 году. Тогда во время ремонтных работ обрушилась штукатурка. Помещение отправили на дополнительное обследование, в результате которого его признали непригодным для размещения театра. В 2015 году было принято решение реконструировать здание, но отдать его под другие нужды. Однако спустя год все снова поменялось: зданием занялись уже прокуратура области и УФСБ. Выяснилось, что 5,3 млн рублей, выделенных на первоначальный ремонт, ушли в никуда. Тогда же дополнительная экспертиза признала здание пригодным для эксплуатации, но только после капитального ремонта помещений.

В начале 2017 году губернатор Александр Богомаз подписал постановление о реконструкции здания. Изначально на эти цели планировалось потратить 50 млн рублей. Позже стоимость работ увеличилась.

«В 2017 году разработана проектно-сметная техническая документация для реконструкции здания театра кукол и в нынешнем году после проведения всех необходимых закупочных процедур подрядчик приступил к работе. 4 мая 2018 года», — рассказал журналистам заместитель директора департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков.

Привести здание в порядок строители должны уже к декабрю 2018 года.