Лондон, 22 мая, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Принятые в Польше поправки в закон об Институте национальной памяти станут темой дискуссии в британской парламенте, запланированной на 5 июня. Инициатором стал депутат-лейборист Алекс Собель, запрос подписали 64 депутата. Как отреагировала на эту новость польская сторона и что стоит за данной инициативой, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Расплата

Поправки, помимо прочего, устанавливают уголовную ответственность за публичные утверждения о том, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом». Депутат Собель полагает, что в части давления на Польшу британское правительство находится в более сильной позиции по сравнению с руководством других стран, «потому что в Европейском парламенте британские консерваторы входят в ту же группу, что и польская правящая партия «Право и Справедливость». Он рассчитывает, что по итогам слушаний Лондон обсудит свою озабоченность происходящим в Польше при встрече польских и британских министров иностранных дел и обороны. Уточняется, что при этом итоги слушаний не являются юридически обязательными для исполнения. В свою очередь Польское агентство печати напомнило, что некоторые британские депутаты обвинили правительство Польши в «переписывании истории» через оспаривание участия поляков в убийстве евреев во время Второй мировой войны».

Так почему англичане возмутились именно этими поправками? Ведь в Польше и до них боролись с экспертами, напоминавшими, что поляки по отношению к евреям вели себя не всегда спасителями, напротив, случалось обратное. Вероятна причина в том, что Лейбористская партия Великобритании сейчас переживает не лучшие времена, недавно лидера лейбористов Джереми Корбина обвинили в безрезультатности борьбы с антисемитизмом в рядах собственной же партии. Возможно также, что свою роль сыграл новый американский закон № 447, способный, по мнению Польши, вызвать многомиллиардные выплаты из польского бюджета еврейским организациям за имущество евреев, погибших в Холокосте.

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