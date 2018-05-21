Москва, 21 мая, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Даже если молодым людям разрешить брать ипотеку уже в 14-летнем возрасте, им все равно будет нечем её оплатить, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу депутата Госдумы РФ Василия Власова (ЛДПР), предложившего выдавать гражданам РФ ипотеку уже с 14 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Идея на самом деле правильная, — заметил Делягин. — Чтобы в 30 лет люди имели своё жилье. Но когда вы приспосабливаетесь к извращению, то извращаетесь сами. Ипотека на 25 лет — это извращение. Это развращение человеческих жизней. И когда вы к этому начинаете приспосабливаться, тоже получаете извращение. Во-первых, нужно понимать, что люди и в 18 лет неспособны принимать осмысленные решения. У них ещё гормоны играют. Примеров кредитных историй, с этим связанных, неимоверное количество — люди берут кредит и разрушают себе жизнь. А в 14 лет человек точно неспособен принимать осмысленные решения. А во-вторых, пардон, а чем он будет оплачивать эту ипотеку в 14−15−16 лет. А хоть бы и в 18 лет? Он, что, будет фуры на дорогах грабить? Неквалифицированная работа, которую он сможет получить, не позволит ему оплачивать ипотеку. И в 18 лет не позволит, а в 14 лет, когда человек не имеет права на регулярное трудоустройство, тем более. Так что здесь товарищ из ЛДПР, что называется, не подумал. Он подумал об одном, но совершенно не подумал о другом. Однако должен сказать, что на фоне репутации ЛДПР как политической силы эта инициатива симпатичная, а то, что она не продумана, нормально для этой партии».

Напомним, как сообщили РИА Новости, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить выдавать гражданам РФ ипотеку с 14 лет. При этом парламентарий предложил ввести правила, по которым сначала платежи должны идти на погашение основного долга за недвижимость, а только потом на оплату процентов.

«Данный механизм позволит к 25−30 годам молодым людям иметь своё собственное жильё и без всяких проблем создать семью», — заявил Власов.

Соответствующий юридический механизм Власов предложил разработать Минстрою вместе с ЦБ РФ.