Москва, 21 мая, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Именно Жан-Клод Шерман, работая в Институте Пастера в Париже, совместно с коллегами первым выделил и идентифицировал этот печально известный вирус. Его работы позволили пролить свет на механизмы размножения и изменчивости вируса, что впоследствии стало основой для разработки диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Фактически большинство из того, что мы в настоящее время знаем о ВИЧ-инфекции, было заложено научными исследованиями и разработками профессора Шермана. В его досье насчитывается более 250 научных публикаций и ряд патентов, большая часть которых относится к изучению ВИЧ и созданию лекарственного средства, направленного на борьбу с ним.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

ИА REGNUM: Вчера был Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа. Что вы как человек, который стоял у истоков открытия ВИЧ, можете сказать об актуальности данного заболевания?

ВИЧ продолжает распространяться среди людей и становиться резистентным к антиретровирусной терапии: поэтому работа по профилактике, необходимости тестирования на ВИЧ статус (многие ВИЧ-инфицированные люди игнорируют факт того, что они заражены), а также разработке новых лекарственных средств должна продолжаться.

Практически все мишени, использующиеся для блокирования вируса, не дали достаточного результата; новые лекарственные средства должны остановить резистентные штаммы вируса.

Необходимо учитывать как особенности вируса, так и особенности пациента, заразившегося этим вирусом. Например, вирус может быть неагрессивным и не вызывать быстрого прогрессирования заболевания. С другой стороны, дело может быть и в пациенте: рецепторы, с которыми связывается вирус для заражения клеток больного, у некоторых людей могут отличаться генетически, что не позволит вирусу проникнуть в клетку и убить её. Эти данные стали результатом моего 20-летнего наблюдения за ВИЧ-инфицированными пациентами, что позволило мне сформулировать теорию о так называемых «прогрессорах» и «непрогрессорах».

Путь, который я проделал к данному открытию, а также саму теорию я подробно описал в книге «СПИД. Правда, которую должен знать каждый», она продается в многих странах и переведена на русский язык. Если кратко, то на основании своих наблюдений я пришёл к выводу, что ВИЧ-инфицированные делятся на две категории: в одной вирус быстро размножается и вызывает ускорение прогрессирования заболевания — я назвал их «прогрессоры», а в другой — сразу после заражения у пациентов начинается выработка антител, болезнь имеет тенденцию к медленному развитию, не достигая острого периода. Я назвал данную группу «непрогрессорами».

Как я уже сказал, дело в том, что вирус может быть со сниженной вирулентностью, а также в генетике рецепторов организма хозяина, но что самое главное — выработке нейтрализующих антител, которые блокируют вирус и не позволяют ему развиваться.

Мысль верная, однако должен отметить, что применение некоторых лекарственных средств, к сожалению, часто сопровождается как раз снижением уровня этих антител у пациентов, и заболевание может прогрессировать. С другой стороны, положительные результаты были отмечены у пациентов-«непрогрессоров», которые не принимали препаратов, учитывая результаты биологических анализов их крови, или получали препараты в минимальных, малых дозах.

В настоящее время есть особый класс биотехнологических препаратов на основе релиз-активных антител, которые производит российская фармацевтическая компания «Материа Медика Холдинг» во главе с её основателем, профессором Олегом Эпштейном. Компания производит лекарственные средства для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе и противовирусные препараты. Я, например, на правах консультанта участвовал в разработке дизайнов и подборе критериев эффективности для исследований одного из новых препаратов компании. В настоящее время мы разрабатываем иммуноферментный набор для возможности идентификации пациентов-«прогрессоров» и пациентов-«непрогрессоров» и первую апробацию этих наборов проведем на ВИЧ-позитивных пациентах, иммунный статус которых на фоне терапии разрабатываемым препаратом улучшался, что чрезвычайно важно.

В проведенных во Франции доклинических исследованиях препаратов компании «Материа Медика» на инфицированных ВИЧ клетках и на зараженных животных, таких как кошки, получены обнадеживающие результаты. Я считаю, что эти разработки должны лечь в основу препаратов, способных существенно повысить эффективность и безопасность антиретровирусной терапии, при их совместном применении. Однако, всё же должен заметить, что наиболее перспективным подходом является комплексный подход с учетом индивидуальных особенностей пациентов (резистентности ретровирусов), а также определения «прогрессоров» и «непрогрессоров».

Заслуги профессора Шермана признаны во всем мире: в 1985 году он был представлен к званию кавалера ордена «За заслуги», в 1987-м — ему вручена медаль Луи Пастера, в 1993-м — вручена премия короля Файсала по медицине, а в 2009 году он представлен к званию кавалера ордена Почетного легиона. Профессор Шерман не боится говорить правду там, где многие предпочли бы ее скрыть. Он не понаслышке знает о беспринципности борьбы за пальму первенства в мировом научном сообществе, о битвах, которые тормозят научный прогресс и стоят жизни миллионам больных людей.