Москва, 21 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Под занавес прошлой недели из Вашингтона пришла новость, что США и Китай договорились о взаимных уступках, и вероятность торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира снизилась до минимума. Этот фактор поддержит движение нефтяных котировок вверх, поскольку снижаются опасения замедления роста мирового ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С другой стороны, доллар США получил второе дыхание, и на текущей неделе именно укрепление «бакса» будет определять погоду на финансовых рынках. А вот сырьевой рынок может стать исключением. Вопреки растущему доллару, цены на нефть остаются на трехлетних максимумах.

В конце прошлой недели цена Brent протестировала $80 за баррель. WTI в моменте поднималась чуть выше $72 долларов за баррель. Российский сорт Urals в полушаге от максимума в 5000 рублей за бочку», — отметил эксперт.

Текущая неделя начинается с чуть меньших котировок, но это объяснимо укрепляющимся долларом. В то же время, есть факторы, которые указывают на возможность дальнейшего роста цен на нефть. В Венесуэле прошли президентские выборы, победу на которых предсказуемо одержал действующий президент Николас Мадуро. Очевидно, что о стабилизации экономического кризиса говорить не приходиться и поставки нефти из Венесуэлы продолжат сокращаться.

«18 мая агентство Baker Hughes показало, что количество буровых в США осталось без изменений (844 вышки). Коммерческие запасы при этом снижаются. По некоторым оценкам, к концу 2018 года на рынке может сложиться дефицит нефти до 1 млн баррелей в сутки.

Причем этот дефицит имеет природу роста спроса над предложением, это очень мощный фундаментальный фактор. Поэтому в течение недели сохраниться умеренный рост цен на нефть и марка Brent будет котироваться около $80 +/ — $1 за баррель», — полагает Грачёв.

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