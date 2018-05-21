Москва, 21 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Стратегический Альянс венчурных фондов Кореи предложил российскому IT-проекту Tkeycoin DAO стать эксклюзивным представителем на азиатском финансовом рынке, сообщает ТАСС.

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По данным издания, предложение было сделано еще 28 апреля. С корейской стороны сделку курирует директор венчурных инвестиций HB Investment, Inc. Юнг-Кеун Чой. Кураторство этой компании послужит фундаментом для роста криптовалюты на бирже.

Tkeycoin DAO — один из перспективных проектов на российском рынке. В его рамках ведется разработка собственного блокчейн-протокола, благодаря которому крупные холдинги смогут сократить расходы в сфере мобильных и международных платежей до 30%.

Компания HB Investment, Inc. основана в 1999 году. Фонд сотрудничает с научным университетом Sangmyung University и венчурными капиталами Kyowonnara Venture Capital, Centurion Venture Capital, LB Investment и другими.