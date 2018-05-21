Москва, 21 мая, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Рубль начал новую торговую неделю с незначительного ослабления. 21 мая утро российская валюта слабела к доллару на 0,33%. В паре с евро наблюдался рост, но менее значительный — на 0,17%. По состоянию на 11:00 мск, рубль торговался в паре с долларом на отметке 62,50, в паре с евро — на отметке 73,30, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Данная динамика связана не столько с позициями самого рубля, сколько с курсом доллара на международном рынке. Американская валюта на фоне снижения торговой напряженности между США и Китаем обновила максимум 2018 года. Как следствие, доллар растет, а евро слабеет, и это отображается в том числе и на российском рынке. К слову, доходность по 10-летним трежериз по-прежнему превышает 3%, что снижает привлекательность российских активов по сравнению с американскими», — пояснила эксперт.

Что касается непосредственно рубля, то его символическое падение можно связать с нефтяными котировками: баррель Brent отошел от максимумов прошлой недели ($80,20) и торгуется на уровне $78,90. Однако изменение нефтяных цен незначительное, так что более глубоко падения рубля не предвидится. Наоборот — налоговый период, снижение геополитической напряженности и перепроданность российской валюты могут привести к ее росту.

«В условиях нейтрального новостного фона (а выхода важных данных 21 мая не ожидается) колебания рубля могут быть незначительными. Возможный диапазон колебаний курса рубля к доллару на сегодня — 62−63,20 к евро — 72,50−73,70», — считает Кулакова.

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