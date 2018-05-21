Москва, 21 мая, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Госдуме призыв Британии ужесточать санкции в отношении близких к Кремлю лиц назвали историческим курьезом.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Некогда великая Британия стала девочкой на побегушках у американских махинаторов. Ведь именно они стоят за всей этой глобальной антироссийской кампанией. Настоящий исторический курьез!» — написал депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против «связанных с Кремлем лиц». Такой призыв содержится в докладе комитета под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».