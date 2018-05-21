Информация о танковом наступлении ВСУ в ДНР не подтвердилась
Донецк, 21 мая, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Информация СМИ о танковом наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горловкой не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости источник в оперативном командовании ДНР.
Міністерство оборони України
Танк Т-72 армии Украины
«Никакого танкового наступления под Горловкой нет», — сказал он.
Ранее ряд СМИ сообщил, что соединения ВСУ якобы пошли в танковое наступление под Горловкой.
Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе, развязанная Киевом, продолжается с 2014 года. Украина, несмотря на заключенные Минские соглашения, не намерена мирно разрешать конфликт, постоянно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.
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