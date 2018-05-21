Донецк, 21 мая, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Информация СМИ о танковом наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горловкой не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости источник в оперативном командовании ДНР.

Міністерство оборони України Танк Т-72 армии Украины

«Никакого танкового наступления под Горловкой нет», — сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что соединения ВСУ якобы пошли в танковое наступление под Горловкой.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе, развязанная Киевом, продолжается с 2014 года. Украина, несмотря на заключенные Минские соглашения, не намерена мирно разрешать конфликт, постоянно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.

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