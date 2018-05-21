Москва, 21 мая, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в вузах новый предмет — охрану здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Когда-нибудь введут целый год обучения медицины для всех. Вот заканчиваешь вуз — еще один год поучись, как сохранять здоровье. Хотя бы предмет ввести во всех вузах: охрана здоровья. А то охрана труда бывает предмет, сопромат бывает предмет — много разных предметов, а вот позаботиться о здоровье тоже надо», — заявил Жириновский в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

Он также считает необходимым провести соответствующий ликбез и в компаниях.

«Может, в школах разрешить одно-два занятия, в вузах цикл лекций и на работе с трудовыми коллективами по месту жительства», — рассуждает парламентарий.