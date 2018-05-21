Владивосток, 21 мая, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В развитии Дальневосточного федерального округа, скорее всего, по-прежнему будут превалировать ситуативность и точечность вместо так необходимой региону комплексной политики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Виктор Бурлаков, комментируя утверждение экс-губернатора Амурской области Александра Козлова главой Минвостокразвития.

alsen Шахматы

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«Ждать от него явных прорывов, таких, что вот завтра на Дальний Восток придут инвесторы с большими кошельками, наверное, не стоит. Дай бог, чтобы мы совсем не загнулись в этой ситуации, — отметил эксперт. — Но с другой стороны, тут надо понимать, что в целом само обращение к проблеме Дальнего Востока, сама попытка выставить регион в качестве приоритетного направления развития, оно, в принципе, уже должно играть положительную роль. Я ни в коем случае не хочу сказать: Минвостокразвития не нужно. То, что стали обращать внимание на Дальний Восток — это правильно. Вопрос в другом: что за время существования Минвостокразвития не сформировалось ни комплексного понимания, что это за регион, ни подходов к освоению. В принципе, мы видим только точечную активность и ситуативную политику».

Виктор Бурлаков пояснил, что ему хотелось бы видеть полноценную политику в отношении Дальнего Востока, но он не уверен, что Александр Козлов способен её реализовать, так как он практически не проявил себя в должности губернатора Амурской области: прорывов и явного развития региона при нём не было.

«Единственный наиболее значимый проект — это космодром «Восточный», и, видимо, благодаря ему Козлов засветился при взаимодействии с федеральным центром. Но опять же космодром «Восточный» — не заслуга Козлова, не он его строил, и его мнение учитывалось не в самую первую очередь при строительстве данного объекта. Это абсолютно федеральная стройка, она, в общем-то, ничего такого особого региону не принесла, экономике области не стало ни холодно, ни жарко. В целом в том, что зависело от губернатора области, он справился, скажем так, на среднюю тройку. И коллапсов не допустил, но и развития никакого не было. Выдержал какую-то определённую схему управления областью. В этой ситуации сказать о том, будет ли он хорошим министром, тоже нельзя. Если ты с областью справился кое-как, то доверить тебе совершенно новый в этом плане пост — это тоже очень странная ситуация. В этом случае можно предполагать, что Козлов будет действовать в русле политики Трутнева, в русле его, так скажем, устремлений и указаний, и более того, находиться в его кураторстве и прямом подчинении», — предположил политолог.

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Плюсом назначения Александра Козлова министром развития ДФО по сравнению с Александром Галушкой Виктор Бурлаков назвал то, что новый глава Минвостокразвития хотя бы знает Дальний Восток и его проблемы, по крайней мере южной части. Более того, у него хорошие отношения с отдельными главами регионов, в частности с сахалинским губернатором Олегом Кожемяко.

«И в этом случае ему выстраивать взаимодействие с губернаторами будет, наверное, проще. Безусловно, он уже работал с Юрием Трутневым(полномочный представитель президента РФ в ДФО — прим. ИА REGNUM ), взаимодействовал с ним, будучи губернатором Амурской области, то есть и здесь у него контакт должен быть сформировавшимся. В принципе, такие вещи играют во благо. Он проблемы знает, должен знать, и в этой ситуации более предпочтителен, нежели тот же Галушка, который, в общем-то, пришёл со стороны, никогда на Дальнем Востоке не был, первый раз приехал и сразу начал им управлять», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главой министерства по развитию Дальнего Востока 18 мая был утверждён экс-губернатор Амурской области Александр Козлов. В рейтинге влияния глав российских регионов, согласно аналитическому докладу АПЭК, он занимает последнее место.