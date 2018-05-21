Ростов-на-Дону, 21 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Ростовчане готовятся к серии пикетов в защиту Александровской рощи. У жителей города-миллионника требование только одно — сохранить «островок живой природы», который чиновники отдают на растерзание застройщикам, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Роща

«Территория бывшего совхоза «Декоративные культуры», в народе известная как Александровская роща, подвергается вырубке. Сначала со стороны улицы Вересаева построены два жилых комплекса, после с восточной стороны рощи были сделаны попытки превратить рощу в парк, но благоустройство было остановлено без указания причин. Сейчас компания «Югстройинвест» собирается строить на месте рощи жилые комплексы, несмотря на то, что под застройку будет отдана территория старого аэропорта», — говорится в обращении к властям, опубликованном в сервисе «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации.

Горожане просят рассмотреть вопрос обустройства на месте рощи парка с минимальной вырубкой древонасаждений, поскольку Александровская роща — единственный в микрорайоне оазис флоры, который необходим населению.

Сами же чиновники решили использовать зелёную зону задыхающегося Ростова-на-Дону в качестве площадки для строительства высоток, но под видом решения проблем с обманутыми дольщиками. Так, Александровский лесопитомник городские власти решили отдать группе компаний «Югстройинвест», которая должна передать 5% от застраиваемых площадей для переселения жертв строительных пирамид. Именно на согласие дольщиков заключить договор о передаче им взамен квартир в ещё не построенном жилом комплексе и надеются власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители микрорайона Александровка уже несколько лет пытаются сохранить рощу. В апреле 2017 года было составлено обращение президенту России Владимиру Путину. Петицию подписали более 2 тыс. человек.

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