Москва, 21 мая, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Разработка поправок к Конституции Украины относительно статуса Крыма, которые поручил сделать президент Украины Пётр Порошенко равносильны написанию конституции Сатурна или Юпитера, заявил 20 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

"Это будет очень хороший документ, его примут. Но дело не в этом», — заявил политолог, — «Он там опять так заметался между татарским населением и его украинскими самостийными претензиями, что он если он должен там что-то давать, то он должен отдать Крым, по большому счету, Турции. А он же не хочет, он говорит, что будет вводить чрезвычайное положение… Он мечется между ними, у него внутри этих систем уравнения нету решения по-настоящему»

Напомним, что, реагируя на открытие Крымского моста, которое состоялось 15 мая 2018 года Порошенко заявил, что будет использовать его для «связей с Кубанью». Хотя ранее все украинские СМИ в один голос твердили, что мост никогда не будет построен. В то же самое время он заявил о планах внести поправки в конституцию относительно статуса Крыма и «закрепления крымско-татарской национальной автономии».