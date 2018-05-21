Москва, 21 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Нефть Brent частично скорректировалась 18 мая, не сумев вернуться выше отметки $80. Отскок выглядел вполне логичным — локальная фиксация прибыли перед выходными, особенно на текущих уровнях, более чем уместна. 21 мая на утренних торгах в Brent топчется в районе отметки $79, прибавляя чуть больше 0,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Mapya Нефть

«Цены не смогли с первого раза пробить уровень $80, лишь в моменте коснувшись области $80,50 на минувшей неделе. Однако попытки коррекции на данном этапе выглядят сдержанными, что может сигнализировать о нежелании покупателей передавать инициативу медведям, ряды которых заметно поредели за последние недели», — пояснил Мащенко.

С другой стороны, иранский фактор, который недавно послужил мощным бычьим драйвером, уже учтен в текущих ценах. Более того, Тегеран может компенсировать потери от новых американских санкций, если договорится со странами ЕС (и Пекином).

По его мнению, если угроза такого сценария в ближайшие дни возрастет, это станет предлогом для фиксации прибыли, которая может оказаться уже более агрессивной. Но пока общие настроения в сырьевом сегменте остаются позитивными, стратегия покупок на спадах будет оставаться актуальной.

«Что касается США, свежий отчет Baker Hughes не оказал никакого влияния на котировки, поскольку на прошлой неделе число активных нефтяных буровых установок не изменилось и осталось на максимуме середины марта 2015 года, составив 844 единицы.

В ближайшее время баррелю Brent необходимо прочно закрепиться над уровнем $79, чтобы предпринять новые попытки пробоя области $80», — считает эксперт.

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