Москва, 21 мая, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Конкурент биткоина, криптовалюта Ethereum, недоступна пользователям из-за двух виртуальных игр, пишет портал Bitcoin.com.

Bitcoin.com Криптовалюта

Два децентрализованных приложения Cryptokitties и Ether Shrimp Farm перегрузили сеть транзакций криптовалюты Ethereum. Из-за этого пользователи не могут проводить операции с виртуальными средствами.

Суть игр в том, чтобы выращивать виртуальных котят и креветок. На них пользователи потратили уже более $3 млн за несколько недель. В результате сеть Ethereum оказалась настолько загруженной, что у пользователей начали происходить сбои переводов криптовалюты.

По данным портала, 13% всех транзакций Ethereum — игровые переводы. Если ситуация не изменится, Ethereum может обвалиться. В настоящее время общая капитализация этой криптовалюты превышает $70 млрд.