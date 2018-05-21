Якутск, 21 мая, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Село Кальвица Кобяйского района Якутии полностью затоплено, а все его жители эвакуированы. При этом узнать информацию об уровне воды в населённом пункте нет возможности: гидропост также затоплен, а телефонная связь с селом прекратилась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеканал «Якутия24» Село Кальвица, Якутия

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«В селе Кальвице затопило гидропост, все село полностью затоплено. Жителей села эвакуировали», — сообщила телеканалу «Якутия24» главный специалист ГО ЧС района Валентина Переяслова.

«Телефонной связи с селом почти нет. Некоторые сотовые операторы ловят сигнал, но очень плохо», — констатировали в единой дежурно-диспетчерской службе, объясни этим отсутствие информации об уровне воды. Работы по восстановлению связи ведутся.

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Из-за подтопления режим ЧС муниципального уровня введён в пяти населённых пунктах Кобяйского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии также продолжает действовать режим ЧС федерального уровня, объявленный 14 мая. Вода подтопила дома в сёлах Амгинского района, там своё жильё были вынуждены временно покинуть 734 человека, в том числе 300 детей. Затем из берегов вышла река Алдан в Усть-Майском районе, затопленными оказались 677 домов в сёлах Эжанцы, Кюпцы и Эльдикан, оттуда эвакуировались 1,3 тыс. жителей. Проблемы из-за большой воды также начались в сёлах, расположенных у реки Лена. Подтоплены были населённые пункты Табага, Рассолода, Хаптагай, Октёмцы, Хоточу и Арбын.