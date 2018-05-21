Москва, 21 мая, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Более двух третей граждан России считают, что получить качественное высшее образование лучше в Москве или в других крупных городах страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные соцопроса «Левада-центра».

Мегаполис

Согласно результатам опроса, 79% респондентов считают, что высшее образование лучше получать в крупных городах, поскольку это дает шанс остаться в мегаполисе и найти там высокооплачиваемую работу. За то, чтобы учиться, а затем работать в родном городе или селе высказались 13% опрошенных.

В целом, образовательную миграцию из небольших городов и сел считают обязательной 47% граждан России. Более высоким качество образования в городах назвали 43% опрошенных.

Еще 54% (в основном, жители сел и поселков) уверены, что у молодежи в городах больше перспектив. Жители Москвы в этом не уверены: лишь 39% из них думают, что закрепиться в городе можно за счет обучения в вузе.

37% из тех, кто выступает против переезда, полагают, что хорошее образование можно получить в вузах или филиалах высших учебных заведений в родном городе. Еще 33% респондентов считают, что высшее образование вообще не нужно — оно не дает преимуществ.

25% респондентов заявили, что молодым людям небезопасно жить в большом городе одним. 10% не верят в успех обучения, полагая, что в провинциальной школе дают низкий уровень знаний.

Опрос «Левада-центра» проходил с 20 по 24 апреля 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов, 52 субъектов РФ.