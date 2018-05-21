Москва, 21 мая, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Начавшаяся рабочая неделя будет теплой, в понедельник дожди в Москве прекратятся, а с 22 мая температура воздуха прогреется до +24°, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Тепло будет держаться в течение всей недели, при этом к среде редкая облачность сменится пасмурным небом, возможно выпадение осадков.

В ночное время температура будет опускаться до +9°, при этом местами возможен небольшой дождь.

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