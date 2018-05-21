Копенгаген, 21 мая, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Сборная Швеции по хоккею второй год подряд стала чемпионом мира. В финале шведы обыграли по буллитам команду Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Resolute Сборная Швеции по хоккею

Хоккеисты сборной Швейцарии дважды выходили вперёд, отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Мейер. Шведы дважды смогли отыграться благодаря голам Густава Нюквиста и Мики Зибанежада.

В овертайме команды друг другу не забили, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Швеции. Решающий бросок нанёс Филип Форсберг.

Таким образом, шведские хоккеисты защитили титул чемпионов мира, завоёванный ими в 2017 году.

Чемпионат мира по хоккею. Финал.

Сборная Швеции — Сборная Швейцарии — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).