Рим, 20 мая, 2018, 20:59 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч заключительного 38-го тура Серии А 2017/18 между командами «Наполи» и «Кротоне». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

143135875@N03 Хосе Кальехон

На 23-й минуте форвард сборной Польша Аркадиуш Милик открыл счет, замкнув навес Лоренсо Инсинье — 1:0. Через 9 минут Хосе Кальехо удвоил преимущество в счете — 2:0. В роли ассистента вновь выступил Инсинье. В конце матча Марко Тумминелло забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («Наполи"/"Кротоне»)

Удары 17/6

Удары в створ 9/4

Владение 64%/36%

Фолы 3/8

«Наполи» завершил сезон на 2-й строчке с 91-м очком. «Кротоне» — 18-я позиция и 35 очков.

Составы на матч:

«Наполи»: Рейна, Руй, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Зилиньски, Кальехон, Инсинье, Милик.

«Кротоне»: Кордац, Чеккерини, Капуано, Фараони, Мартелла, Роден, Барберис, Мандрагора, Налини, Тротта, Нванкво.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Голы: Милик 23 — 1:0, Кальехон 32 — 2:0, Тумминелло 90+1 — 2:1.