Магас, 20 мая, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Попытки членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) внести разлад между братскими народами Кавказа ни к чему не приведут. Об этом написал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Уважаемый Рамзан Ахматович, жители Чеченской Республики, примите мои искренние соболезнования в связи с жертвами при подлом нападении бандитов на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном», — написал Евкуров.

По его словам, бандиты пытаются поссорить братские народы Кавказа, но у них это не получится.

«Мы должны быть более сплоченными в борьбе с терроризмом», — написал Евкуров.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая четверо боевиков совершили в центре Грозного нападение на прихожан церкви Архангела Михаила. По последним данным, в результате инцидента погибли двое полицейских и один прихожанин.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, ликвидировали нападавших.

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