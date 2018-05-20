Донецк, 20 мая, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Украинский эшелон с вооружением, запрещенным минскими договоренностями, прибыл на станцию Константиновка (Донбасс). Об этом, как передает РИА Новости, заявил представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

По его словам, местные жители, которые заметили переброску ВСУ 12 противотанковых пушек «Рапира» и более 20 автомобилей, рассказали об этом командованию ДНР.

Басурин добавил, что после разгрузки эшелона украинская техника прибыла в Лозоватское, расположенное в 20 км от линии соприкосновения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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