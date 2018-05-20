Тбилиси, 20 мая, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 21−23 мая посетит с рабочим визитом США. По информации пресс-службы правительства Грузии, он вместе с госсекретарем США Майком Помпео откроет пленарное заседание грузино-американской комиссии по стратегическому партнерству.

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Кроме того, в программе визита участие грузинской делегации во главе с премьер-министром в ежегодной конференции по стратегическому партнерству между США и Грузией, организаторами которой выступают Институт мира США и The Heritage Foundation.

В рамках визита состоятся двусторонние встречи Георгия Квирикашвили и других членов делегации с представителями исполнительной власти и Конгресса США. А 23 мая грузинская делегация примет участие в приеме в честь 100-летия Первой грузинской республики, который устроит посольство Грузии в Вашингтоне, в Институте мира.

Как известно, 100-летие Первой республики и провозглашения независимости Грузии страна отмечает 26 мая и ожидает на торжественные мероприятия в Тбилиси представительные делегации из разных стран.

18 мая в Вашингтоне прошло очередное заседание рабочей группы, функционирующей в рамках грузино-американской Хартии о стратегическом партнерстве, в котором приняли участие заместитель министра юстиции Грузии Александр Барамидзе и первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани. Были рассмотрены вопросы углубления сотрудничества в различных направлениях.

Напомним, что грузино-американская Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в Вашингтоне 9 января 2009 года. Документ подписали тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс и глава МИД Грузии Григол Вашадзе. В рамках хартии были созданы рабочие группы по разным направлениям, которые регулярно проводят встречи в Тбилиси и Вашингтоне, а также периодически проходят пленарные сессии комиссии по стратегическом партнертству.

После обретения независимости (в 1991 году) Грузия главным стратегическим партнером избрала США, а главными направлениями внешней политики — интеграцию с ЕС и НАТО.