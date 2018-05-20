Ростов-на-Дону, 20 мая, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Ростовской области столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.

ГУ МЧС по Ростовской области ДТП в Ростовской области

ДТП произошло в воскресенье, 20 мая, на трассе Ростов — Волгодонск. По последним данным, в результате инцидента погибли 5 человек.

«Около 11.00 мск поступила информация о ДТП с участием трех легковых автомобилей на трассе Ростов-Волгодонск», — сказал источник.

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место трагедии, устанавливают причины аварии.

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