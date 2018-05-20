Пекин, 20 мая, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Китай будет проводить решительную борьбу против загрязнения и выведет экоцивилизационное строительство на новый уровень. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайской конференции по вопросам охраны окружающей среды, сообщает 19 мая Синьхуа.

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«Необходимо сознательно координировать социально-экономическое развитие со строительством экологической цивилизации», — подчеркнул китайский лидер, выступая с речью на конференции, проходившей с 18 по 19 мая в Пекине.

Си Цзиньпин отметил, что страна будет прилагать большие усилия по содействию строительства экологической цивилизации и решению экологических проблем, полностью проявляя политические преимущества централизованного и единого руководства КПК и социалистического строя, а также полностью используя результаты, достигнутые за 40 лет проведения политики реформ и открытости.

С речью на конференции также выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

На форуме присутствовали и другие члены Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, в том числе председатель Всекитайского комитета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ян, член Секретариата ЦК Ван Хунин и секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

С заключительной речью на конференции выступил вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.