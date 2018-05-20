Тбилиси, 20 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Шаги по выполнению подписанного правительством России соглашения со швейцарской компанией SGS Société Générale de Surveillance SA будут рассмотрены на очередной встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, которая состоится в Праге 24 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Первого канала Общественного телевидения Грузии заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.

Договорились

«Конкретные результаты будут. То, что российская сторона подписала этот контракт со швейцарской компанией SGS, — это уже результат. Поэтому мы решили провести эту встречу и обсудить данный вопрос. Думаю, что будут сделаны определенные шаги. Надеюсь, что российская сторона добросовестно выполнит предусмотренные соглашением обязательства», — заявил Зураб Абашидзе.

По его же информации, на основании соглашения также будет создана грузино-швейцарская рабочая группа, которая будет следить за реализацией соглашения.

Напомним, этот контракт, а также соглашение между правительством РФ и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации об учреждении трастового фонда были подписаны 18 мая. С российской стороны оба документа подписал руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Напомним, что Соглашение между правительством России и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами было подписано 9 ноября 2011 года в ходе переговоров о принятии России в ВТО. Грузия как член ВТО была для России единственным препятствием на этом пути и поставила условие подписания такого документа, на основании которого передвижение грузов на таможенных пунктах на реке Псоу и у Рокского тоннеля должна была контролировать нейтральная сторона. Такой нейтральной стороной была выбрана Швейцария, которая после разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией взяла на себя роль посредника между двумя странами. Позднее в процессе переговоров была определена и компания, которая будет заниматься выполнением этого соглашения. Выбор пал на SGS Société Générale de Surveillance SA. Правительство Грузии подписало контракт со швейцарской компанией в декабре 2017 года.

Само соглашение о мониторинге таможенного администрирования и торговли на абхазском и югоосетинском участках российской границы в Тбилиси расценили как собственную победу и если не прямое, то косвенное признание Россией суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Напомним также, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начала грузинская сторона. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, а посредником в отношениях между двумя странами выступила Швейцария.