Берлин, 20 мая, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко не оставляет своих нелепых попыток любыми средствами остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который угрожает превратить украинскую газотранспортную систему (ГТС) в никому не нужный металлолом. Для этого он написал в статье в колонке для германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Франсиско Гойя. Сумасшедший дом. 1814 г

Чтобы хоть как-то увещевать немцев, Порошенко припомнил многолетнего канцлера Федеративной Республики Германия Конрада Аденауера. Собственно Аденауэр был первым канцлером образованной западными странами из своих зон оккупации ФРГ и именно при нём сложилась та система управления и контроля за Германией со стороны США.

И вот Порошенко пишет, что «Северный поток — 2» — это никакой не коммерческий проект, как об этом твердит канцлер Германии Ангела Меркель, а «сугубо геополитический проект Кремля», который якобы не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а направлен на подрыв единства Европы, чтобы, в конце концов, ее уничтожить.

«Это всегда была идеология энергетической политики Кремля», — утверждает украинской президент.

Иными словами, по мнению Порошенко, Кремль сперва хочет энергетически напитать Европу, а затем её непременно уничтожить. Вот только зачем это делать президент Украины пояснить, конечно же, не может, так как сложно пояснить бред.

Но он уверен, что Конрад Аденауэр его бы поддержал.

«Как говорил великий провидец и вдохновитель современной Германии Конрад Аденауэр, безошибочный метод примирения с тигром состоит в том, чтобы позволить ему проглотить вас», — пафосно пишет Порошенко.

Также украинский президент уверен, что пока газопровод находится только в стадии проектирования и согласования бюрократических процедур, всё это сдерживает Москву в её неумеренной «агрессии», а вот как только по трубам «Северного потока — 2» газ пойдёт в Германию, коварный Кремль сразу же перейдёт в «ещё более сильное наступление».

Цитата из к/ф «Игры разума». реж Рон Ховард. 2001. США Паранойя

По всей видимости Порошенко считает немцев идиотами, потерявшими способность мыслить логически, так как как по логике украинского президента, предполагаемую жертву агрессор сперва хочет снабдить энергоресурсами, которые помогут развить промышленность, в том числе и военную, а уж потом начать свое «сильное наступление», чтобы окрепшего противника непременно захватить. Ну или способность логически мыслить потерял сам Порошенко.

Чтобы как-то эффектно завершить поток своего бреда, Порошенко пишет такой пассаж:

«Многие в Европе и за ее пределами считают «Северный поток — 2» катастрофическим шагом в кормлении монстра. Европе предстоит сделать выбор: поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой. Или построить совершенно ненужный трубопровод, соединяющий Европу с кем-то, кто открыто презирает Европу. Было бы интересно узнать, как это видел Аденауэр».

Напомним, в последние дни, когда основная часть строительства «Северного потока — 2» должна вот-вот начаться, атаки на проект усилились. США и их восточноевропейские сателлиты — Украина и Польша — пытаются как угодно надавить на Германию, чтобы та отказалась от «Северного потока — 2». Пока это не удается, но как говорится «ещё не вечер».