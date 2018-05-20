Копенгаген, 20 мая, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Сборная Швейцарии по хоккею неожиданно победила сборную Канады в полуфинальном матче чемпионата мира. Игра состоялась накануне, 20 мая, в Дании.

Флаг Швейцарии

Напомним, именно сборная Канады в четвертьфинальном матче выбила сборную Россию из чемпионата мира, забив решающую шайбу в овертайме. Однако сборная Швейцарии смогла одолеть казавшихся непобедимыми канадцев со счетом 3:2.

Теперь швейцарцам предстоит сразится в финале со сборной Швеции, которая кстати также была сильнее сборной России и одолела её в последнем матче группового этапа чемпионата, что однако не помешало «красной машине» выйти в плей-офф.

Шведы накануне разбили американцев и также вышли в финал.

За третье место американцы сразятся с канадцами.

Стоит отметить, что пять лет назад швейцарцы уже выходили в финал чемпионата мира по хоккею и уступиили там именно шведами со счетом 1:5.