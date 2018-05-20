Сеул, 20 мая, 2018, 05:36 — ИА Регнум. В Сеуле скончался председатель южнокорейской группы компаний LG Group Ку Бон Му, передаёт 20 мая агентство «Рёнхап».

Mariusmiti Штаб-квартира LG в Сеуле

Как сообщается, бизнесмен скончался на 74-м году жизни.

По данным компании, в минувшем году Ку Бон Му перенёс ряд серьёзный операций. 17 мая он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В LG Group на днях уже состоялось экстренное заседание совета директоров, в ходе которого обсуждалась возможность включения в состав руководства компании сына Ку Бон Му — 40-летнего Ку Гван Му.

Ближайшее собрание акционеров LG Group, на котором должно быть принято окончательное решение по данному вопросу, намечено на конец июня.