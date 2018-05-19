* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Сана, 20 мая, 2018, 02:47 — ИА Регнум. Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Даки был задержан в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Как отмечается, операция сил быстрого реагирования была проведена на территории южной провинции Лахдж.

В ходе рейдов был захвачен ряд боевиков, в числе которых — эмир террористической группировки в регионе Яфаа.

Напомним, ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что в Ираке удалось захватить пятерых «самых разыскиваемых» лидеров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чуть ранее в СМИ появлялась информация от источников о том, что главарь группировки Абу Бакр Аль-Багдади предположительно скрывается в восточном районе Сирии, недалеко от иракской границы.