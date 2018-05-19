Гавана, 20 мая, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Эксперты и представители властей США примут участие в расследовании крушения самолёта Boeing 737 на Кубе. Об этом сообщил министр транспорта Кубы Адель Искьердо Родригес, передаёт портал Сubadebate.

Цитата из х/ф «Убийство в восточном экспрессе». Реж. Кеннет Брана. 2017. Мальта, США Следователь

Говоря о техническом состоянии воздушного судна, министр отметил, что самолёт поступил на Кубу менее месяца назад и был должным образом сертифицирован, как кубинскими, так и международными средствами контроля.

«Мы также предоставили доступ к расследованию властям и экспертам США, поскольку речь идёт о самолёте Boeing», — сказал он.

Ранее, напомним, американская авиастроительная корпорация Boeing заявляла о готовности оказать техническую помощь кубинской сторонй в связи с авиакатастрофой.

Как передавало ИА REGNUM, 18 мая на Кубе пассажирский самолёт, совершавший внутренний рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение практически сразу после вылета из аэропорта кубинской столицы.

В результате катастрофы погибли 110 человек. Трое выживших в настоящее время находятся в больнице.

Самолёт был взят в аренду кубинским перевозчиком Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh.

Предварительной причиной произошедшего названа техническая неисправность воздушного судна. На месте катастрофы найден чёрный ящик, который изучают специалисты.