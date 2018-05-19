Екатеринбург, 19 мая, 2018, 22:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге торжественно отметили 150 лет со дня рождения последнего российского императора Николая Романова. На общественном форуме «Царский» общественники, философы, историки и богословы обсуждали роль Романова в судьбе России, а по улицам Екатеринбурга прошёл детский крестный ход, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Серов. Портрет Николая II. 1900

Напомним, Николай Романов родился 18 мая 1868 года. Спустя ровно 150 лет на площадке киноконцертного театра «Космос» собрались участники общественного форума по сохранению наследия Николая II. Мероприятие организовала Екатеринбургская епархия. Историки, богословы, философы и общественники обсудили эпоху правления Романова и изложили свою версию того, каким образом в период его правления были заложены основы дальнейшего развития страны.

За день до этого, 17 мая, в столице Среднего Урала прошёл благотворительный вечер. Также в Екатеринбурге провели архиерейскую божественную литургию, читали письма семьи Николая Романова. Сегодня, 19 мая, после праздничной архиерейской литургии на Урале прошёл мотопробег, посвященный памяти Николая и другие мероприятия.

Завтра, 20 мая, в честь 150-летия Романова пройдёт детский крестный ход. А в июле предстоит отмечать уже другую дату — 100-летие гибели Николая Романова и членов его семьи. Как надеются в епархии, на традиционные «Царские дни» в этот раз приедет патриарх Кирилл.