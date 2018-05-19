Мадрид, 19 мая, 2018, 21:24 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Гран-Канария» был разыгран матч заключительного 38-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Лас-Пальмас» и «Жирона». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футболисты

В дебюте матча уругвайский форвард Кристиан Стуани открыл счет — 0:1. В роли ассистента выступил Кристиан Португез. Через 9 минут Хонатан Кальери реализовал пенальти — 1:1. В конце тайма Стуани забил 21-й индивидуальный гол в сезоне — 1:2.

Статистика матча («Лас-Пальмас"/"Жирона»)

Удары 11/10

Удары в створ 7/7

Владение 56%/44%

Фолы 5/16

«Лас-Пальмас» завершил сезон на 19-й позиции и покинул высший дивизион Испании. «Жирона» с 51-м баллом заняла 9-е место.

Составы на матч:

«Лас-Пальмас»: Чичисола, Агиррегарай, Гальвес, Химо, Кастельяно, Гомес, Этебо, Халилович, Момо, Кальери, Рамирес.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Адай, Хуанпе, Маффео, Гранелл, Стуани, Понс, Португез, Лосано.

Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.

Предупреждения: Понс — 13, Адай — 21, Этебо — 59.

Голы: Стуани 5 — 0:1, Кальери (пен) 14 — 1:1, Стуани 42 — 1:2.