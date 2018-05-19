Москва, 19 мая, 2018, 20:10 — ИА Регнум. День, когда боевики в Чечне пытались захватить прихожан православной церкви, войдет в историю региона и России со знаком плюс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Surian Soosay Боевик

В Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила, расположенную в центре Грозного, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По сути, боевики пытались повторить в Чечне Беслан или Дубровку, а с учетом того, что объектом нападения стал православный храм, последствия могли быть крайне тяжелыми. Но соответствующие службы сработали практически мгновенно, и мы еще раз убедились, что в Чечне на региональном уровне создана очень эффективная система противодействия терроризму», — отметил Клинцевич.

Он полагает, что теперь все, в том числе и на Западе, увидели разницу между бесконечными разговорами о необходимости борьбы с терроризмом и готовностью в любой момент отразить реальную террористическую угрозу.

«Нет сомнений, что сегодняшний день войдет в историю Чечни и России в целом с громадным знаком плюс», — сказал Клинцевич.