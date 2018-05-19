Киев, 19 мая, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Власти Украины отзывают представителей страны из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

ИА REGNUM Порошенко

«Сегодня (19 мая) подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ», — написал глава государства.

По его словам, СНГ для граждан Украины «окончательно и бесповоротно ушло в прошлое».

Порошенко добавил, что будущее Украины — в Европе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2018 г. президент Украины Петр Порошенко поручил правительству страны подготовить предложения о выходе из СНГ. Политик также распорядился начать процедуру закрытия украинского представительства при институтах СНГ в Минске.

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