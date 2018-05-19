Москва, 19 мая, 2018, 15:01 — ИА Регнум. ПАО «Новатэк» обзаведется транспортной «дочкой». Как сообщает пресс-служба компании, ООО «Морской арктический транспорт» будет создано для управления транспортными затратами и их оптимизации, наращивания уникальных компетенций арктического мореплавания и централизованного управления арктическим флотом.

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По словам председателя правления компании Леонида Михельсона, долгосрочная стратегия развития «Новатэка» предусматривает рост производства СПГ в арктическом регионе к 2030 году до уровня 55 млн тонн и более в год. В связи с этим приоритетом «Новатэка» становится организация процесса морской транспортировки по Северному морскому пути.

«Создание собственной транспортной компании позволит обеспечить сбалансированное управление транспортными затратами для повышения конкурентоспособности арктических проектов «Новатэка», — сообщил Леонид Михельсон.

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Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа.

Напомним, совместно с китайскими партнерами и французской компанией Total «Новатэк» реализует проект по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ». Завод на полуострове Ямал выйдет на полную мощность к концу 2019 года и будет включать три производственные линии мощностью 5,5 млн куб. м/г каждая.

На полуострове Гыдан проектируется завод «Арктик СПГ-2», мощности которого превысят показатели первого проекта «Новатэка»: три линии по 6,6 млн т/г каждая. Интерес к участию в проекте проявляют инвесторы из Китая, Франции, Японии, Саудовской Аравии.

Планируется, что вся продукция с арктических производств компании будет вывозиться Северным морским путём, как в сторону запада, так и на восток, на рынки Азии. Для вывоза СПГ используются специальные танкеры-газовозы ледового класса, строящиеся в Корее. Четыре из них уже работают, доставляя сжиженный газ из Сабетты потребителям Европы, Азии и США.