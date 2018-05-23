Берлин, 19 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Правая германская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в конституционный суд жалобу на канцлера Германии Ангелу Меркель в связи с миграционной политикой её кабинета. Об этом сегодня, 19 мая, пишет газета Zeit со ссылкой на юриста партии АдГ Штефана Бранднера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут. Мигранты. Меркель

Сообщается, что жалоба была подана в конституционный суд города Карлсруэ ещё 14 апреля этого года. В жалобе сказано, что при разработке миграционной политики кабинет Меркель нарушил право бундестага участвовать в решении данного вопроса. В связи с этим АдГ требует, чтобы суд проверил решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, которое она приняла в сентябре 2015 года.

«Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если приведет к желаемому результату», — уверен Бранднер.

Он подчеркнул, что Меркель в кратчайшие сроки должна будет покинуть свой пост.

Напомним, что в 2015 году в Германию приехали порядка миллиона мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Это спровоцировало рост правых настроений в Германии и, в частности, определенный электоральный успех АдГ на прошедших в минувшем году выборах в бундестаг. Правительство Меркель было вынуждено ограничить поток мигрантов на уровне в 200 тыс. в год.