Пекин, 19 мая, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Китайская железнодорожная корпорация China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) заявила, что занимается разработкой еще более скоростных поездов, нежели недавние Fuxing, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

N509FZ Высокоскоростной поезд Fuxing Hao в Пекине

Поезда семейства Fuxing (кит. «Обновление», прим. ИА REGNUM ) увеличили максимальную скорость передвижения по китайским железным дорогам до 350 км/ч после запуска в эксплуатацию скоростной линии Пекин — Шанхай 21 сентября 2017 года. Однако это не предел для компании, которая ведет разработку поездов, способных разгоняться до 400 км/ч.

Как отметил главный инженер информационных систем компании CRRC Ван Юнчжи, в настоящее время, пытаясь выйти на международные рынки, корпорация разрабатывает проект скоростной линии Москва — Казань в России наряду с новым поколением маглевовов, способных разгоняться до 600 км/ч.

Напомним, что Китай планирует преодолеть рубеж в 600 км/ч на своих поездах уже через 10 лет, внедряя параллельно современные системы искусственного интеллекта и беспилотного управления.

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