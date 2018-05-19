Лондон, 19 мая, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Группа ученых из Шотландии провела исследование, согласно которому поздний сон способствует появлению склероза и болезни Альцгеймера. Об этом 18 мая сообщает журнал The Lancet Psychiatry.

Сальвадор Дали. Сон. 1937

Ученые проанализировали данные, полученные от 91 105 участников исследования, и пришли к выводу, что позднее засыпание также увеличивает риск депрессивного расстройства, ухудшает реакцию и приводит к эмоциональной нестабильности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, австралийский психолог в результате исследования пришел к выводу, что активная сексуальная жизнь в пожилом возрасте улучшает память.