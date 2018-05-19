Москва, 19 мая, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Долги по заработной плате за апрель выросли до трех миллиардов рублей, сообщает Росстат.

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По состоянию на 1 мая 2018 года месячный рост долгов составил 4,9%, или 141 млн руб. Ведомство отметило, что работодатели остались должны 48,2 тыс. человек.

Речь идет о занятых в сфере обрабатывающих производств (41%), строительстве (23%), сельском хозяйстве (десять процентов), транспорте (та же доля), добычи полезных ископаемых (пять процентов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность по зарплате в России за март 2018 года выросла на 65 млн рублей, или на 2,3%.