Стамбул, Турция, 19 мая, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Ответственность за гибель палестинцев в секторе Газа должна быть возложена на Вашингтон, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

Цитата из к/ф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР Провокаторы

Выступая на саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, глава Турции назвал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим «провокационным решением, саботирующим мирный процесс».

Напомним, в связи с гибелью десятков палестинцев в Газе Эрдоган созвал экстренный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. В арабо-израильском конфликте он встал на сторону Рамаллы.