Тель-Авив, Израиль, 19 мая, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Совет по правам человека ООН — сборище лицемеров, старающихся ущемить интересы Израиля, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

U.S. Department of State Биньямин Нетаньяху

Комментируя решение СПЧ ООН направить в сектор Газа комиссию по расследованию преступлений Израиля против палестинцев, Нетаньяху заявил:

«Нет ничего нового под солнцем: организация, зовущая себя Советом ООН по правам человека, в очередной раз доказала, что она — лицемерное и предвзятое учреждение, чьей целью является нанесение ущерба Израилю и поддержка терроризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование в СПЧ ООН состоялось 18 мая: против резолюции, инициированной Палестиной, выступили лишь США и Австралия.